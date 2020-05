Myrta Merlino, "sapete chi è il padre di sua figlia?”: l'impensabile legame privatissimo con la Fase 2 e il governo

16 maggio 2020 a

Anche il coronavirus fa emergere scoperte impensabili. A scavare negli alberi genealogici ci pensa Dagospia che rivela i parenti inimmaginabili di Ilaria Capua. Fino a pochi mesi fa, scrive il sito di Roberto D'Agostino, la star in famiglia era la conduttrice Roberta Capua, le due sono infatti cugine. Ad oggi, in piena emergenza, anche la virologa ha raggiunta una certa fama, soprattutto se si considera che per gli italiani si tratta della maggiore esperta, surclassando anche Roberto Burioni.

Non solo, altra soffiata di Dago: il commissario nominato da Giuseppe Conte per far fronte all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, altro non è che l'ex compagno di Myrta Merlino. Dalla relazione con la conduttrice de L'Aria che tira è nata Caterina.

