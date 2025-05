Fratelli d'Italia denuncia la deputata Pd: "Gli ha passato le carte, è un fatto grave"

Ancora bagarre nella infuocatissima Commissione Covid del Parlamento, con Fratelli d'Italia che scarica una denuncia pesante contro il Pd . "Il 20 maggio scorso, durante una seduta della commissione bicamerale d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, è avvenuto un fatto grave , su cui riteniamo doveroso accendere i riflettori", scrivono in una nota gli onorevoli di FdI componenti della medesima Commissione, per poi fornire nomi e cognomi dei protagonisti e ulteriori dettagli sul "fattaccio".

"Successivamente la medesima ha riportato il contenuto di una mail, corrispondenza privata intercorsa tra l'allora struttura commissariale presieduta da Domenico Arcuri e l'audito, Antonio Boccia, rappresentante della Peristegraf srl - si legge ancora nel documento di Fratelli d'Italia -. Il Pd, invece di cercare la verità, getta la maschera, dimostrando di intrattenere stretti rapporti con Arcuri, tanto da fargli da ventriloquo in commissione, ricevendo documenti in via riservata. Ci domandiamo per quale ragione Arcuri sia ancora in possesso di documenti e corrispondenza che dovrebbero essere esclusivamente nella disponibilità dello Stato e soprattutto perché parli con una forza politica e non con la commissione. E' gravissimo, quindi, che il Pd, invece di cercare la verità, intrattenga rapporti stretti con uno dei principali attori oggetto dell'indagine di questa inchiesta. I dem spieghino agli italiani perché, invece di ricercare le ragioni della disastrosa gestione Arcuri, abbiano assunto la sua difesa".