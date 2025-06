Il generale Vannacci spiana la Ue: "Il 10 no? Come giocare al Lotto!"

"E allora perché non il 10 per cento? Sembra di giocare al Lotto”. Il generale Roberto Vannacci punta il dito contro l'Unione europea sull'aumento delle spese militari. Proprio mentre Ursula von der Leyen si trova a Roma con Giorgia Meloni. Ma ne ha anche per l'Alleanza atlantica: "La Nato non impone nulla, sono i singoli paesi a decidere”. Il nuovo vicesegretario della Lega, appena nominato da Matteo Salvini, ha parlato in un'intervista rilasciata al Foglio dei nuovi target richiesti dalla Nato per gli investimenti in Difesa: "Vedremo cosa verrà fuori a L’Aia. Ma l’ho già detto a Kaja Kallas e a von der Leyen. Questa del riarmo, così come cercare di portare la spesa militare al 3,5 o al 5 per cento, è una cosa folle".

"E’ assurdo incrementare la spesa se non si fa diminuire prima il costo di energia e materie prime. L’Europa non è assolutamente competitiva, e non solo nel settore bellico, ma in tanti ambiti”. Secondo il generale, tutto è iniziato dalle "scellerate politiche dell’Ue, che dal 2006-2007 è a trazione socialdemocratica. Ha imposto il Green deal, desertificando il continente dal punto di vista siderurgico e metallurgico, l’industria pesante è stata delocalizzata. In questa situazione paghiamo le materie prime, l’energia e i metalli, molto di più di quanto non le paghino i nostri presunti avversari”.