4 di Sera, Molinari: "Trump in guerra? Perché non possiamo escluderlo"

"L'arrivo dei B2 nella base di Guam aggiunge la possibilità di attaccare la base di Fordow", ha spiegato l'ex direttore di Repubblica a proposito del sito nucleare iraniano considerato più pericoloso e per questo nel mirino di Israele e alleati. Il giornalista ha risposto anche alla domanda sul perché il presidente americano starebbe facendo tutto questo: "Lo sta facendo per esercitare il massimo della pressione possibile sull'Iran affinché l'Iran accetti di tornare al tavolo negoziale per rinunciare all'arricchimento dell'uranio d dimensione militare, cioè per andare nella stessa direzione suggerita dal presidente Putin, un arricchimento solo civile".

Molinari ha sottolineato però che "l'Iran non sta andando in questa direzione, oggi il presidente ha detto a Macron che la richiesta è irricevibile. E di fronte all'irrigidimento iraniano, noi non possiamo escludere che Trump decida l'entrata in guerra per ottenere dall'Iran la fine del programma nucleare".