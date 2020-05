L'Aria che tira, rissa tra Alessandro Sallusti e Manlio Di Stefano: "Sciacalli", "Sciacquatevi la bocca"

21 maggio 2020 a

I grillini sono degli “animali” politici molto particolari, che si distinguono soprattutto per la capacità di fare polemica strumentale su qualsiasi cosa, addirittura sui morti della Lombardia. Si parla ovviamente dell'intervento di Riccardo Ricciardi alla Camera, che ha scatenato il finimondo in aula. Proprio non entra nella testa degli esponenti del M5S che nella regione locomotiva d’Italia si è abbattuto un evento eccezionale e che quell’ospedale che loro definiscono uno spreco in realtà è un’assicurazione per il futuro, nel caso in cui dovesse verificarsi una seconda ondata imponente.

“La Lombardia era impreparata? Chi lo dice è uno sciacallo - ha dichiarato Alessandro Sallusti a L’aria che tira - perché la Lombardia è stata l’epicentro del coronavirus. È come dire che durante il terremoto è morta più gente a L’Aquila che a Perugia, infierire su questo aspetto è un’opera da sciacalli”. Inoltre per il direttore de Il Giornale non regge il paragone con il Veneto: “I numeri del contagio sono diversi così come la densità di popolazione, la velocità di spostamento e mobilità. Non sono l’avvocato difensore, ma la Lombardia è un modello di altissima efficienza sanitaria”. Poi l’affondo a Manlio Di Stefano, il sottosegretario in quota M5S presente in collegamento a L’aria che tira: “Sentire i grillini additare come nefasto il modello di amministrazione della Lombardia quando loro amministrano Roma in quella maniera… Prima di dare lezioni, sciacquatevi la bocca e guardate in casa vostra”.

