Striscia la Notizia, Sallusti che ricopre di insulti David Parenzo? Tutto da godere: poche ore fa, su Canale 5...

È già un pezzo di storia televisiva, Alessandro Sallusti che massacra e ricopre di insulti David Parenzo a Non è l'arena. Topo Gigio lo provoca, lui risponde, si scatena la gazzarra e Parenzo che fa? Tira fuori la nipote di Mubarak, roba da Asilio mariuccia, una specie di "specchio riflesso" edizione anni Duemila. Peccato che il buon David non abbia più la metà di dieci anni. Dunque, la furibonda reazione di Sallusti. Apprezzatissima a diverse latitudini. Una clamorosa sbroccata che ha conquistato anche la redazione di Striscia la Notizia, che ha riproposto quanto accaduto nello studio di Massimo Giletti nella puntata di martedì 19 maggio: una specie di super-moviolone della demolizione di Parenzo. Il tg satirico, infatti, ha inserito "il Sallusti fuorioso" nella classifica dei I nuovi mostri, il meglio del peggio della settimana televisva. Terza piazza per il direttore contro Topo Gigio, performance superata solo dalla sfida tra umani e mutanti di Ciao Darwin e dallo scivolone di Michelle Hunziker in un video in cui si mostrava mentre faceva fitness.

Striscia, il Sallusti furioso contro Parenzo: il video

