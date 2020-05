Alessandro Sallusti a Tagadà: "Movida? L'ormone non si controlla per legge, a vent'anni si va in giro a pomiciare"

20 maggio 2020 a

Tra chi non si sorprende per le immagini della movida che hanno spinto a minacciare una immediata richiusura onde evitare il contagio da coronavirus c'è Alessandro Sallusti. Sindaci, presidenti delle regioni, Giuseppe Conte e Roberto Speranza sorpresi e indignati, tanto da parlare di ulteriore serrata? Il direttore del Giornale si mostra al contrario più pragmatico. Lo fa a Tagadà, il programma in onda su La7 nel pomeriggio, dove spiega senza troppi giri di parole: "Movida? Non poteva essere diversamente". Dunque, Sallusti aggiunge: "A vent'anni non puoi fermare gli ormoni per legge, vuoi che non vadano a pomiciare in giro?". Difficile dargli torto...

