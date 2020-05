Fabio Rampelli e la foto choc: "Donne musulmane chiuse in un recinto, mentre i mariti pregano in piazza a Roma"

24 maggio 2020 a

Alla faccia del buonismo islamico. Fabio Rampelli, sulla sua bacheca Facebook, mostra foto da brividi. "Non si può più accettare di essere discriminati a casa propria - esordisce -, di vedere stravolti i nostri principi ordinatori per i quali generazioni si sono battute con coraggio, di subire divieti e sanzioni mentre cittadini stranieri violano indisturbati la legge". Il vicepresidente della Camera dei deputati divulga immagini di musulmani che pregano in piazza Re di Roma e le loro donne segregate in un angolo dietro un velo.

"Silvia Romano islamica. Questo sarebbe odio?". Feltri a valanga: "Di lei mi importa zero, ma contro i cretini siamo tutti disarmati"

"Nella foto - prosegue - scattata da me gli uomini pregano ignorando le regole del distanziamento sociale ma hanno almeno la mascherina. A pochi metri di distanza si vede un recinto, non è una porcilaia ma lo spazio riservato alle donne rinchiuse dietro una rete oscurante, come fossero animali. Non possono partecipare alla preghiera né vedere i fedeli e l’iman. La polizia osserva senza eccepire. Domanda: gli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione italiana li gettiamo nella tazza del cesso? Lo chiederò a Conte questa settimana. Adesso basta" si sfoga il meloniano in un periodo in cui l'Islam è stato particolarmente difeso dopo la conversione di Silvia Romano.

