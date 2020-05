Che tempo che fa, Maria Giovanna Maglie contro Saviano: "Se uno gli dà due schiaffoni, che volete dire?"

25 maggio 2020 a

a

a

Maria Giovanna Maglie perde la pazienza dopo aver ascoltato gli interventi di Pasquale Tridico e Roberto Saviano nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa. “Stiamo riempiendo di soldi gli italiani”, ha dichiarato il presidente dell’Inps scatenando la reazione della nota opinionista: “Sia chiaro che io sono e resto contraria a qualsiasi forma di violenza fisica, ma se uno dei tanti che non hanno visto un centesimo in tre mesi lo incontra e gli dà due schiaffoni, che gli volete dire…”. Poi la Maglie se l’è presa anche con Saviano che, insieme a Fabio Fazio, è finito al centro di un’interrogazione parlamentare per alcune dichiarazioni infamanti sui commercialisti italiani: “Pur ribadendo di essere contraria alla violenza, se un commercialista gli dà due schiaffoni, che gli volete dire?”.

Bagnai smonta la Gruber, Maria Giovanna Maglie gode: "Dal preside", strepitosa fucilata contro lady Otto e Mezzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.