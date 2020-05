Maria Giovanna Maglie, il like pesantissimo contro Luca Palamara: "Ecco il bast*** del giorno"

22 maggio 2020 a

Basta un "cuoricino", un "mi piace" su Twitter per esprimere un pensiero compiuto. In questo caso, un pensiero durissimo contro Luca Palamara, il magistrato coninvolto in un'inchiesta di Perugia da cui abbiamo appreso di alcune sue intercettazioni pesantissime contro Matteo Salvini, definito tra le altre anche "quella mer***". Un caso fragoroso, che ha molteplici implicazioni e di cui attendiamo gli sviluppi. Un caso per il quale il leader della Lega ha anche chiesto dei chiarimenti a Sergio Mattarella, con una lettera indirizzata al Quirinale. Ma ora veniamo al cuoricino, al "like". Su Twitter, un utente posta la fotografia di Palamara condita da un commento tranchant: "Ecco il bast*** del giorno". Ed ecco che su quel tweet compare il like di Maria Giovanna Maglie, un "cuoricino" che la dice lunga, anzi lunghissima, su come la pensi la giornalista...

