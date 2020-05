Otto e Mezzo, Bagnai smonta Lilli Gruber? Maria Giovanna Maglie feroce: "Dal preside", maestrina infilzata

24 maggio 2020 a

Una cannonata, firmata Maria Giovanna Maglie, contro Lilli Gruber. Cannonata un poco criptica, in verità. Bisogna riavvolgere il nastro fino a sabato sera, quando ospite di Otto e Mezzo su La7 c'era il leghista Alberto Bagnai. Insomma, uno guardato con parecchio sospetto dalla Gruber. Peccato che Bagnai sia molto preparato. Ma non solo: conosce bene le tecniche della conduttrice, sempre pronta a picchiare duro se davanti a lei c'è un leghista. E così Bagnai ha giocato d'anticipo, cambiando spesso e volentieri tema e focus della discussione, spiazzando la Gruber. E così la Maglie, su Twitter, cita proprio Lilli, che ad un certo punto si è rivolta al leghista affermando: "Lei mi cambia continuamente tema, Bagnai". E la Maglie ci aggiunge un ironico "dal preside!". Un modo per dare della maestrina - spiazzata - a Lilli "la rossa" Gruber.

