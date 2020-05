Alessandra Ghisleri sull'Europa: "Percepita dagli italiani come un castigo, il progetto rischia di fallire"

25 maggio 2020 a

Europa ed Unione europea, un tema sempre di massima attualità. Soprattutto ora, con l'Italia che attende passi concreti dal Vecchio Continente per la gestione dell'emergenza coronavirus e della crisi economica che sta già scaturendo. E di Europa se ne parla a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, dove è chiamata a dire la sua Alessandra Ghisleri: "Il rapporto con l'Europa è sempre complicato - premette la sondaggista e direttrice di Euromedia Research -. Il dibattito sull'integrazione europea oggi come mai prima deve essere affrontato con coraggio. Gli italiani si sentono in forte difficoltà. Il clima peggiore è proprio su ciò che potrebbero pagare gli italiani: vorrebbero che il loro risparmio fosse valorizzato - sottolinea la Ghisleri -. Ma il rapporto con l'Europa porta sempre a credere che ci sia sempre una penalizzazione, un castigo verso il risparmio italiano. In Europa sanno benissimo che gli italiani sono grandi risparmiatori: questo rapporto crea uno svantaggio. Il cittadino non capisce perché non si possa usare quest'arma. Bisogna valorizzare il risparmio degli italiani, altrimenti fallisce il progetto europeo", conclude una Ghisleri un poco profetica.

"Castigo verso gli italiani, qui fallisce l'Europa": la Ghisleri svela il peggio di Bruxelles

