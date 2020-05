Alessandra Ghisleri contro Riccardo Ricciardi: "Lombardia, cosa svelano i numeri sulla densità abitativa"

22 maggio 2020 a

Alessandra Ghisleri dalla parte della Lombardia. L'accusa di Riccardo Ricciardi alla sanità lombarda ha omesso di prendere in considerazione un dettaglio non da poco. Dettaglio che la stessa sondaggista tiene a diffondere. "La Regione Lombardia ha più di dieci milioni di abitanti, è la più popolosa d'Italia, ma - spiega a Coffee Break - ha una superficie in chilometri quadrati che non è al primo posto". Ed ecco il punto per la direttrice di Euromedia Research: "Ci sono regioni come la Sardegna che hanno una grande superficie, ma che hanno poco più di un milione e mezzo di abitanti. Quindi voi immaginate la densità abitativa come viene colpita quando arriva un virus e che cosa accade, questo non viene detto".

Insomma, la Ghisleri difende l'operato di Attilio Fontana: "La Lombardia ha dovuto far fronte a una popolazione vicina", cosa che le altre regioni non hanno dovuto fare. Non solo perché per la Ghisleri c'è anche un'altra differenza: "La Lombardia ha avuto una grande esposizione comunicativa, mentre le altre regioni hanno esposto solo il loro governatore". Presto detto, dunque.

