Nicola Porro furioso per la proposta degli assistenti civici: "L'idea geniale di un governo di me***"

"Le geniali idee di un governo di m***". Questa la sintesi con cui Nicola Porro descrive la proposta del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, di reclutare 60mila volontari per aiutare i sindaci a far rispettare le regole sul distanziamento sociale. "Soltanto questa idea fa capire che loro non hanno idea di come giri il mondo. Nella loro testa - prosegue il conduttore di Quarta Repubblica in un video pubblicato su Facebook - 60mila disoccupati, cassaintegrati dovranno andare nei bar ad allontanare chi sta vicino l'uno con l'altro". Risultato? "Verranno presi a calci in c*** dai ragazzini che non escono da mesi". Insomma, un governo che peggio di così non può fare.

