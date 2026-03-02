Libero logo
Tg3, lo sfogo di Michele Arnese: "Manco la tv iraniana", cosa va in onda

lunedì 2 marzo 2026
2' di lettura

L'attacco all'Iran ha rivoluzionato il palinsesto televisivo con anche la Rai che ha dovuto rivedere la programmazione. Per questo, domenica 1 marzo in mattinata, il Tg3 è andato in onda con uno speciale. Tra gli ospiti, oltre a giornalisti come Lucia Goracci e Sergio Paini, anche la politologa Nathalie Tocci. Eppure la puntata dedicata all'attacco di Stati Uniti e Israele non è piaciuta a Michele Arnese. L'ex direttore di Formiche.net, ora direttore responsabile Startmag.it commenta così su X: "Stamattina, durante lo speciale del Tg3 sull’attacco all’Iran e la morte di Khamenei, da analisti, esperti e giornalisti ho sentito dire che gli Stati Uniti sono un 'paese predatorio', che in Occidente molti Stati sono governati da 'oligarchie sovraniste' e che la morte di Khamenei è 'presunta'. Oh, manco la tv iraniana…".

Il giornalista non fa nomi ma lo speciale è proprio quello del Tg3. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato in un'intervista telefonica con il quotidiano britannico Daily Mail che i combattimenti in Iran dovrebbero durare almeno un mese: "Abbiamo calcolato che ci vorranno circa quattro settimane", ha detto.

Iran, la diretta: attacco alla base nucleare di Natanz. Mosca: "La situazione sta peggiorando"

Il terzo giorno di guerra in Iran si apre con la controffensiva di Hezbollah, che dal Libano ha attaccato Israele. Opera...

"È sempre stato un processo di quattro settimane, quindi, per quanto sia forte – è un paese grande – ci vorranno quattro settimane, o meno", ha aggiunto. In una breve intervista al New York Times, Trump ha invece sostenuto di avere "tre ottime scelte" di candidati a cui affidare la guida dell'Iran. Il tycoon, alla domanda su chi vorrebbe vedere alla guida del Paese, ha risposto: "Ho tre ottime scelte". Tuttavia, ha aggiunto, "non le rivelerò ancora. Prima finiamo il lavoro", ha riferito il quotidiano.

rai
tg3
michele arnese
iran

Andrea Valle
Annalisa Terranova