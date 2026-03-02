Tg3, lo sfogo di Michele Arnese: "Manco la tv iraniana", cosa va in onda

L'attacco all'Iran ha rivoluzionato il palinsesto televisivo con anche la Rai che ha dovuto rivedere la programmazione. Per questo, domenica 1 marzo in mattinata, il Tg3 è andato in onda con uno speciale. Tra gli ospiti, oltre a giornalisti come Lucia Goracci e Sergio Paini, anche la politologa Nathalie Tocci. Eppure la puntata dedicata all'attacco di Stati Uniti e Israele non è piaciuta a Michele Arnese. L'ex direttore di Formiche.net, ora direttore responsabile Startmag.it commenta così su X: "Stamattina, durante lo speciale del Tg3 sull’attacco all’Iran e la morte di Khamenei, da analisti, esperti e giornalisti ho sentito dire che gli Stati Uniti sono un 'paese predatorio', che in Occidente molti Stati sono governati da 'oligarchie sovraniste' e che la morte di Khamenei è 'presunta'. Oh, manco la tv iraniana…".

Il giornalista non fa nomi ma lo speciale è proprio quello del Tg3. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato in un'intervista telefonica con il quotidiano britannico Daily Mail che i combattimenti in Iran dovrebbero durare almeno un mese: "Abbiamo calcolato che ci vorranno circa quattro settimane", ha detto.