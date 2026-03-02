Crosetto contro le opposizioni: "Non meritano la mia fiducia. Di cosa sono preoccupati"

Perché gli Stati Uniti non ci hanno avvisato dell'attacco? Perché i tedeschi sì e noi no? "Ci hanno avvisato quando hanno avvisato gli altri, ad attacco in corso. Il contatto con gli Stati Uniti è costante anche in queste ore". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato da Repubblica, risponde alle opposizioni che sulla guerra in Iran hanno attaccato il governo e chiesto le dimissioni dello stesso ministro, rimasto bloccato alcune a ore a Dubai.

"Io non sono andato di nascosto, ma essendo una questione familiare non ho voluto scorte, né codazzi e ho usato una compagnia aerea civile. Cosa che faccio da tre anni sempre. Anche quando avevo sulla testa una taglia Wagner. Nulla di segreto. Secondo me è un esempio semmai virtuoso. Per il resto non penso che l'opposizione sia preoccupata dei miei rischi personali, ma solo alle polemiche e infatti chiede dimissioni. Per cosa? Perché l'Iran ha attaccato Dubai? Sono preoccupati della mia salute, ma poi fanno polemiche inventate. Non meritano la fatica che ho dedicato al servizio della nazione in questi anni. Lo dico con sofferenza, ma è così".