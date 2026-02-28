Andrea Scanzi non legge il Fatto quotidiano? Imbarazzo totale

"Sì vola! (Letteralmente). Ancora un capolavoro del governo. Lo ha svelato stamani il Fatto con un articolo di Marco Grasso. Un elicottero dei Vigili del Fuoco, utilizzato per i soccorsi, (é stato) impiegato per trasferire Mogol e sua moglie dal Festival di Sanremo a Roma, dove oggi (27 febbraio) lo aspettavano per la festa del corpo", si legge sul post prontamente corretto.

Che gaffe per Andrea Scanzi. La firma del Fatto Quotidiano ha ripreso la notizia di Mogol (in prima pagina sul giornale di Marco Travaglio ) citando Repubblica. Peccato però che Repubblica avesse ripreso proprio il Fatto su cui lui scrive. Inutile il tentativo del giornalista di correggere il post con tanto di nuove citazioni, visto che qualcuno ha salvato tutto.

E ancora: "Incredibile: ci chiediamo se quell'elicottero sia stato tolto al servizio di elisoccorso', tuona il centrosinistra ligure. Secondo la ricostruzione meritoria del Fatto, per Giulio Rapetti - in arte Mogol - e la moglie Daniela Gimmelli sarebbe stato autorizzato un volo a bordo di un AW139 dei Vigili del fuoco, mezzo normalmente destinato all'elisoccorso e agli interventi d'emergenza. La motivazione riportata negli atti parla di "attività istituzionali non direttamente connesse al soccorso', con il via libera subordinato alla verifica della fattibilità tecnica e 'fatte salve eventuali esigenze di soccorso'. Per la cronaca, lo scrivo in via del tutto incidentale, Mogol (un gigante della canzone) è da sempre vicinissimo al centrodestra e in particolare al partito della Meloni. Che paese meraviglioso l’Italia!". Eppure il post precedente era un altro, come si può vedere dalla foto qui sotto. Che figuraccia...