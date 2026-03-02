Sanremo, il picco con Bravi che canta Vanoni

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Festival di Sanremo) Perde in termini di ascoltatori rispetto all’edizione del 2025 ma porta a casa una media del 65.6% di share, quarta miglior quarta serata del Festival dal 1995 a oggi, con 10,5 milioni di telespettatori. I report dei centri media, sempre attenti alle oscillazioni Auditel, non negano certo la flessione ma riconoscono che la serata delle cover ha regalato comunque un buon risultato per le aziende che hanno scelto di pianificare i propri spot durante la kermesse. Va segnalata la media oltre il 70% tenuta dalle 00:40 fino alla fine e quasi il 60% per la prima parte del DopoFestival di Nicola Savino. Picco di audience toccato alle 22:08 con 15.480.000 spettatori mentre Michele Bravi e Fiorella Mannoia interpretavano Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni, quello di share alle 01:25 col 72,81% mentre Alessandro Siani parlava della condizione di sfruttamento dei rider in Italia. Boom sui device, con 330mila utenti connessi nella prima parte e oltre 200mila nella seconda parte. Curiosità: l’interpretazione col maggior numero di spettatori è stata quella di Michele Bravi ® RIPRODUZIONE RISERVATA con Fiorella Mannoia.