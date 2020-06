Vittorio Sgarbi a Stasera Italia: "Turismo rovinato", la mossa suicida di Conte. La furia del critico

07 giugno 2020 a

Un Vittorio Sgarbi sempre più scatenato contro il governo per la gestione dell'emergenza coronavirus, sotto ogni aspetto: economico, sociale, comunicativo. E ora anche il turismo. Il critico d'arte, ospite di Stasera Italia su Rete 4, punta il dito sui danni gravissimi causati dall'esecutivo a un settore strategico per il paese quale è il turismo. Secondo Sgarbi, infatti, "abbiamo rovinato l'economia turistica anche dando il segnale che l'Italia non è un luogo opportuno in cui andare perché pericoloso. È assurdo", afferma infervorato. Insomma, per il critico si avvicina l'estate nera del turismo italiano. E la colpa è anche di chi, come Giuseppe Conte, secondo Sgarbi ha la responsabilità di aver dipinto la situazione del Paese in modo molto peggiore rispetto alla realtà dei fatti.

