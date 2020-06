Matteo Renzi: l'ex premier da Giletti attacca Nicola Zingaretti: "Sembra un grillino"

07 giugno 2020 a

Matteo Renzi è il primo ospite di Massimo Giletti nella puntata di Non è l’Arena di domenica 7 giugno. Il conduttore gli ricorda che il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite nella stessa trasmissione qualche settimana prima ha ricordato detto che per colpa della corruzione bisogna essere cauti sul piano shock di renziana memoria e anche in particolare sul modello Genova.

"Con la stima massima che ho per Zingaretti non sono d’accordo, mi sembra una frase grillina. Se non facciamo partire le infrastrutture per paura della corruzione facciamo lo stesso ragionamento della Raggi: no alle Olimpiadi perché c’è la corruzione. A Genova le cose sono andata bene e risalendo negli anni c’è stato l’Expo 2015 e prima ancora Pompei, potrei arrivare al Giubileo. I grandi eventi non hanno avuto grandi scandali o se ci sono stati sono stati piccoli. Non diciamo che scatta tangentopoli perché c’è la grande opera. Le cose strane sono intorno alle mascherine o agli appalti sulla gestione Covid. Preoccupiamoci di questo, altrimenti dovremmo chiedere scusa alla Raggi”, spiega l'ex premier

