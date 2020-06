Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show, la confessione più dolorosa: "Mio padre? Solo indifferenza, nessun dolore quando è morto"

10 giugno 2020 a

a

a

"Devo tutto a mia madre". Giorgia Meloni inedita e commovente sul palco del Maurizio Costanzo Show: intervistata dal popolare giornalista Mediaset nella puntata che andrà in onda giovedì 11 giugno in seconda serata su Canale 5, la leader di Fratelli d'Italia si mette a nudo parlando di politica e attualità, ma svelando anche lati segreti e intimi della propria vita, a cominciare dal difficile rapporto con il padre che ha abbandonato la famiglia quando lei era solo una bambina.

"Non sono riuscita a odiare mio padre, ho provato sempre indifferenza per lui. Mi sono rammaricata del fatto di non aver provato una grande emozione per lui, nemmeno quando è morto. Ho rotto i rapporti con lui a 11 anni. A mia madre invece devo tutto, ha cresciuto due figli da sola".

