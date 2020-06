Vittorio Sgarbi contro Roberto Burioni: "Le Iene? Ora capisco perché non mi ha risposto"

10 giugno 2020 a

a

a

Anche Vittorio Sgarbi si accoda a Le Iene e attacca in modo frontale Roberto Burioni, il virologo finito nel mirino del programma di Italia 1 per un presunto conflitto di interessi, che lui ha subito smentito minacciando le vie legali. E Sgarbi, rilanciando su Twitter il servizio de Le Iene su Burioni, commenta tagliente: "Adesso mi è chiaro perché il fantomatico Patto per la scienza innanzi a una mia precisa richiesta su conflitti d'interesse e finanziamenti delle case farmaceutiche, non abbia mai risposto". Insomma, Vittorio Sgarbi non ha dubbi su come stiano le cose...

Burioni attaccato da Le Iene? Ci pensa Fabio Fazio: "Ecco perché lo guardano con sospetto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.