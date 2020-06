Giuseppe Conte, Punta Rossa il suo luogo segreto: "Giardino botanico, ristorante e spiaggia"

16 giugno 2020 a

Torna l’appuntamento con Veleni in piazza, la rubrica di Gianfranco Ferroni pubblicata sulle colonne de Il Tempo. L’ultima puntata si apre con una curiosità niente male su Giuseppe Conte. Dove va il premier tra una giornata e l’altra a Villa Doria Pamphilj, dove si stanno svolgendo gli Stati generali? “Come da tradizione, ora che è cominciata la bella stagione, il presidente del Consiglio ha abbandonato la capitale - scrive Ferroni - e in gran silenzio è approdato a Punta Rossa, a San Felice Circeo (provincia di Latina, ndr)”. Un posto al quale Conte non sarebbe in grado di resistere: il complesso, situato ad un centinaio di chilometri dalla Capitale, è immerso nel parco nazionale del Circeo e sorge su tre ettari di giardino botanico con varietà di piante tropicali che degrada dolcemente fino al mare. “È qui che Conte si diverte, tra il ristorante e la spiaggia. Come ha fatto - chiosa Ferroni - nella pausa tra le giornate del summit romano”.

