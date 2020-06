Striscia la Notizia ridicolizza Giuseppe Conte: prima sculetta, poi fa il gigione con la bionda al parco

16 giugno 2020 a

Ecco lo show di Giuseppe Conte a Villa Pamphilj per gli Stati Generali, la passerella che si è ritagliato su misura. Lo show secondo Striscia la Notizia, che al premier ha dedicato un servizio nella puntata trasmessa su Canale 5 lunedì 15 giugno. Non il vero Conte, ma quello interpretato da Dario Ballantini nella celebre imitazione. Un servizio corrosivo, in cui il finto-Conte twerka (ovvio il riferimento allo scambio di messaggi con Miley Cyrus), fa il gigione al parco con le ragazze e chi più ne ha più ne metta. Insomma, come la pensi Striscia sulla kermesse del presunto avvocato del popolo è piuttosto evidente...

Striscia, sfottò a Conte per gli Stati Generali: il servizio

