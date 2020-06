Roberto Mancini, Dagospia: più passano gli anni più calano le rughe, una foto clamorosa

18 giugno 2020 a

a

a

Il "curioso caso di Benjami Mancini", secondo Dagospia. Si parla del ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, 55 anni, e del fatto che per lui gli anni sembrino non passare. Anzi, come Benjamin Button sembra ringiovanire. Scrive infatti Dago: "Ieri sera è apparso stirato come un polsino, lucido come un bidet, con espressione pietrificata. Più passano gli anni e più calano le rughe", nota Dago. E in effetti è difficile dare torto al sito di Roberto D'Agostino, che come "prova" mostra il fotomontaggio che potete vedere qui sotto. Infine, Dago chiosa con ironia: "Segnaliamo anche un'indecisione sul colore dei capelli: il ciuffo varia a seconda della palette stagionale, dal rossiccio al castano, senz rinunciare alla frezza bianca", conclude.

"Juve ammazzata dalla quarantena. Dio che tracollo". Mughini senza parole: stagione compromessa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.