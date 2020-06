Annalisa Chirico a L'aria che tira attacca M5s e Pd: "La sorte dell'Italia in mano ad Angela Merkel"

19 giugno 2020 a

A fare il punto sul governo e sulle spaccature nel M5s sul Mes ci pensa Annalisa Chirico, la firma del Foglio, ospite in collegamento con L'aria che tira su La7. "C'è una spaccatura interna al M5S, una parte dice che del Mes non se ne parla", premette. La Chirico parla di "un dissidio politico prima che numerico nella maggioranza", che "fatica a trovare una linea compatta". E dopo le premesse, una considerazione che mette inquietudine: "Non credo che possiamo affidare la nostra sorte ad Angela Merkel, che porterà avanti proprio oggi la linea tedesca di ridurre i tempi dei prestiti e la durata del Recovery Fund", spiega la Chirico in vista del Consiglio europeo. Già, un governo che mette in mano i destini dell'Italia alla Merkel e alla Germania è un governo che fa paura.

