Augusto Minzolini contro Marco Travaglio: "Faccia di c*** fa un quiz in tv? Ha capito qual è la sua dimensione"

Picchia durissimo Augusto Minzolini contro Marco Travaglio, uno con cui ha il dente avvelenato (come non capirlo). Il direttore del Fatto Quotidiano, infatti - è notizia di poche ore fa - si cimenterà in un quiz televisivo che condurrà insieme a Selvaggia Lucarelli. E Minzo, su Twitter, commenta: "Faccia di c. Travagli si cimenterà come conduttore in una riedizione del quiz Tv Rischiatutto di Mike Bongiorno - premette -. La buona notizia è che è finalmente ha capito la sua dimensione. La brutta brutta è che conoscendo tipo e amicizie il montepremi del quiz saranno anni di galera e ghigliottina", conclude tagliente Minzolini, facendo riferimento all'animo ultra-manettaro di Travaglio.

