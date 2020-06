Giorgia Meloni contro Sergio Sylvestre: "Dimenticare l'Inno d'Italia? Può accadere tutti. Cosa mi ha dato fastidio per davvero"

22 giugno 2020 a

"L'aver dimenticato l'inno d'Italia è il meno". Giorgia Meloni, in collegamento con Barbara D'Urso al Live, torna sul caso Sergio Sylvestre e punta il dito su un altro aspetto della sua esibizione prima della finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico. "Guido Fratelli d'Italia, quindi se accade qualcosa sull'inno mi colpisce - scherza la Meloni - ma può capitare a chiunque, è successo anche a Christina Aguilera durante il Suerbowl".





"A me invece ha dato fastidio la strumentalizzazione, questa necessità c'è che sempre di strumentalizzare tutto, anche cose che non c'entrano nulla con la politica come momenti sportivi. Una strumentalizzazione per far passare per forza un messaggio, perché questo vuole il mainstream".

