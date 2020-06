Flavio Briatore durissimo contro Carlo Calenda: "Pallone gonfiato, hai paura degli avvocati eh?"

24 giugno 2020 a

Prima, Carlo Calenda, che ha pesantemente attaccato Flavio Briatore, accusato di essere un "populista d'accatto", uno che "non propone alcuna ricetta", il tutto condito da una serie di considerazioni su indagini e passato di mister Billionaire. Poi, su Instagram, la durissima risposta di Flavio Briatore stesso, che ci va giù durissimo: "Calenda ieri mi ha attaccato con un tweet con considerazioni personali totalmente insulse e inesatte", ha premesso.

E ancora: "Questo Palloncino Gonfiato, dopo qualche ora è stato sgonfiato proprio dal suo avvocato che gli ha consigliato di ritwittare ed ecco il testo: il mio avvocato mi consiglia di precisare che la mia condanna di secondo grado per reati fiscali è stata annullata dalla Cassazione", sottolinea Briatore rivolgendosi a una delle accuse che Calenda gli aveva mosso.

"Però il palloncino e l’avvocato devono anche sapere che per quanto riguarda la mia radiazione dalla FIA, anche lì si son sbagliati perché la stessa subito dopo è stata annullata da una Corte molto importante, il Tribunal de grande instance di Parigi che ha anche obbligato la FIA a pagarmi i danni morali - rimarca -. Non so perché io suscito tanto l’interesse di Calenda ma fatemi dire qualcosa, guardate il video...", conclude Briatore.

