Paolo Crepet estremo: "Come siamo diventati degli idioti"

Al Festival Filosofico del Sannio, ecco Paolo Crepet. E lo psichiatra, tra le riflessioni sulla libertà e sui limiti dei giovani, ecco che si è scagliato con parole durissime anche contro l'intelligenza artificiale. Sul palco del Teatro San Marco, durante il terzo appuntamento della rassegna promossa dall’Associazione “Stregati da Sophia”, Crepet ha proposto una lectio magistralis dal titolo “Il reato di pensare”, trasformandola in un affondo critico sul presente e sulle derive della società contemporanea. “Oggi la libertà sembra essere diventata una merce”, ha dichiarato lo psichiatra, delineando uno scenario segnato da violenza diffusa e da un flusso costante di notizie drammatiche. In questo contesto, ha rimarcato, a suo giudizio la vera sfida educativa resta quella di trasmettere ai più giovani un’alternativa alla logica della sopraffazione, ricordando che non sarà la forza a determinare il futuro.

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Nel suo intervento, Crepet ha poi puntato il dito contro l’uso sempre più pervasivo e indiscriminato dell’intelligenza artificiale, considerata una deriva che rischia di indebolire il pensiero critico e l’autonomia personale: “A me sembra molto banale quello che fa un robot. Siamo diventati un po’ idioti: ci sono ragazzi che interrogano i chatbot anche solo per decidere se prendere un caffè”.

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