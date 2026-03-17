Saverio Tommasi, lo sfondone: "Aggressione fascista!". Ma a menare è un africano...

Saverio Tommasi colpisce ancora. La caccia alle streghe anti-fascista continua a produrre gaffe clamorose a opera dei soliti noti. L'ultima è stata diffusa dalla firma di Fanpage, balzato recentemente alle cronache per essersi imbarcato sulla Flotilla insieme agli altri attivisti pro-Pal. Ebbene, il giornalista ha diffuso su Facebook un articolo pubblicato dal sito diretto da Francesco Cancellato. La notizia? A Milano c'è stata un'aggressione. Un uomo è stato picchiato con una mazza da baseball "targata Mussolini" e riportante lo slogan del Ventennio: "Me ne frego". "Il fascismo non esiste più", ha poi commentato con sarcasmo Saverio Tommasi.

Tornano le camice nere? Non proprio. Cliccando il pezzo di Fanpage e scorrendo il testo ci si imbatte in un dettaglio non da poco. L'aggressore, infatti, non è il classico bifolco che difende la razza italica. Tutto il contrario: è un uomo di origine nordafricana. La svista di Tommasi è stata subito colta dal popolo dei social. In particolare da una pagina dedicata proprio alle sue imprese e a quelle di un altro giornalista Lorenzo Tosa chiamata "VanyTosa", ha commentato così su Facebook: "Dai, lo fa apposta. Davvero, a parte gli scherzi, qualcuno dica a Saverio che viene preso per il cul*** a prescindere da ogni ideologia politica".