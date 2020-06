Maria Elena Boschi, retroscena-Dagospia: la rabbia di Renzi per le foto patinate, "non sei una tronista"

24 giugno 2020 a

La storia tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti starebbe provocando sconquassi in Italia Viva. A lanciare la bomba è Dagospia che ricorda come già due settimanali partinati come Chi'' (com le foto di un bacio) e Diva & Donna'(paparazzati in posa plastica prima di salire sulla moto), li abbiano "pizzicati". Ovunque vadano, fa notare sempre Dagospia, c'è sempre un paparazzo pronto a cogliere un momento di intimità. E una parte delle foto del bacio pubblicate oggi da Chi. avrebbe mandato in tilt una parte di Italia Viva, a partire da Matteo Renzi e Ettore Rosato.

Renzi, scrive il sito di Roberto D'Agostino, avrebbe alzato il telefono e "redarguito l'ex pupilla Maria Elena: sei la capogruppo del partito alla Camera, non una tronista in partenza per Temptation Island. Non è possibile che in un momento così per l'Italia, in cui Salvini viene impalato per delle ciliegie, la numero due del partito faccia notizia solo per gli sguardi al testosterone che scambia con un attore che peraltro un tempo si professava grillino duro e puro". E le avrebbe anche minacciato di toglierle l'incarico di capogruppo alla Camera. La Boschi però avrebbe replicato per le rime, assicura sempre Dagospia.

