Stasera Italia, Maurizio Molinari: "Immigrati e coronavirus, governo in difficoltà?"

Uno dei principali problemi per il governo Pd-M5s? L'immigrazione. Lo spiega Maurizio Molinari, il direttore di Repubblica, a Stasera Italia, il programma in onda su Rete 4. "Se l'emergenza-coronavirus in qualche maniera scemasse, sarebbe una minaccia per l'offensiva degli sbarchi", premette. "Questo fa capire la sofisticazione di un network che continua ad operare tra il Nord Africa e le nostre coste. È prevedibile che gli sbarchi aumentino in estate, quando questi processi vengono accelerati - sottolinea Molinari -. E potrebbe mettere in difficoltà il governo, soprattutto la coalizione che si trova di fronte a una necessità di prendere posizione sui decreti sicurezza ereditati dal governo precedente", conclude. Già, il bubbone dei decreti sicurezza firmati Matteo Salvini (che il M5s a differenza del Pd non vuole ritoccare), unito all'emergenza- migranti, potrebbe mettere all'angolo l'esecutivo di Giuseppe Conte.

