Elettra Lamborghini, il lato B leopardato? "Un male cane", la decisione drastica dell'ereditiera

Tempo di ripensamenti e confessioni per Elettra Lamborghini, che giorno dopo giorno racconta la sua vita su Instagram. Si parla dei suoi tatuaggi, innumerevoli, il più celebre dei quali è quello a macchia di leopardo sul lato B. Peccato che ora lo vorrebbe cancellare. La mitica ereditiera lo definisce "superato", non lo sente più suo. Come detto, lo ha spiegato sul social, con una story, in cui ha appunto spiegato perché vuole cancellare i tattoo. Partendo dalle braccia, compreso quello con i nomi dei suoi cani, che ama alla follia ma che non vuole più avere sulla pelle. Forse, la scelta è dovuta all'imminente matrimonio con Afrojack. E la Lamborghini ha già iniziato a rimuovere i disegni. Con dolore: "Fa male. Francamente pensavo facesse molto meno male, in realtà fa più male di fare un tatuaggio", ha spiegato Elettra Lamborghini.

