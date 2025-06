Andrea Delmastro, Gratteri spiazza la sinistra: "Lo criticano, ma le cose le ha fatte"

"Tutte le critiche a Delmastro ma Delmastro le cose le ha fatte": Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica a Napoli, spiazza tutti con queste parole nei confronti del sottosegretario alla Giustizia con cui in passato non è mai stato troppo tenero. A entusiasmarlo, come riporta il Giornale, è stata la recente gestione delle carceri italiane di alta sicurezza (As). In particolare, l’effetto della circolare con cui il ministero della Giustizia ha ordinato la chiusura permanente delle celle in quei reparti.

Mentre nel reparto più duro, il 41 bis, ci sono i capimafia ritenuti più pericolosi, per i detenuti con un rischio di poco inferiore viene applicata la cosiddetta As, che in teoria prevederebbe restrizioni severe quasi alla stessa misura. In realtà, come ha detto anche Gratteri, "l’alta sicurezza è la mamma di tutte le rivolte, per anni si è consentito di lasciare aperta l’alta sicurezza, tradotto in lingua italiana significa che le carceri sono comandate dalle mafie... I detenuti comuni se non facevano quello che dicevano i capimafia erano massacrati di botte. Questa nuova circolare che è fatta bene può andare, non sarà una passeggiata ma già col fatto che è stata emessa per cui l’alta sicurezza si chiude si comincia a ridurre il potere della mafia nelle carceri".