La volta buona, Balivo chiede scusa a Maria Giovanna Elmi

La celebre conduttrice televisiva, oggi 84 anni, era ospite in studio quando la Balivo, padrona di casa, ha iniziata a metterla "sotto torchio" facendole domande piuttosto allusive e indiscrete sull'annullamento alla Sacra Rota del suo primo matrimonio, che le aveva poi consentito di convolare in seconde nozze in chiesa con Gabriele Massarutto .

"Aspettavo l'annullamento del primo matrimonio, volevo sposarmi in chiesa, per me ha un altro valore", ricordava la Elmi. "Dal 1970 al 1978 sei stata sposata", ha puntualizzato la Balivo, che mentre Maria Giovanna sottolineava il grande amore per Massarutto torna con poco tatto sulla fine delle prime nozze: "L'annullamento della Sacra Rota non si ottiene solo perché vuoi risposarti in chiesa. Serve un motivo preciso. Cos'è successo nel primo matrimonio?".

In quel momento cala il gelo in diretta. "Ma sono cose personali, no?", protesta con garbo l'ospite. "Mi dicono che ti hanno chiamata anche per questo", insiste Balivo. "In realtà mi hanno invitata per parlare di Miami". "A noi di Miami non interessa", è la replica brusca della conduttrice. "Per motivi personali e dolorosi è finita - accetta dunque di rispondere la Elmi -. Ma sono rimasta in buoni rapporti, anche se certe realtà portano a scelte difficili come l'annullamento".

Nel frattempo sui social esplodono le critiche dei telespettatori e anche Aldo Grasso, sul Corriere della Sera, contesta con durezza la conduzione della Balivo. Che oggi, come detto, ha fatto le sue scuse alla Elmi e ai telespettatori: "Dovevo seguire un copione, ma chiedo scusa. Una mamma che insegna l'educazione ai figli non può sbagliare".