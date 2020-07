Alessandra Ghisleri su Giuseppe Conte: "Bagno di folla? Non è consenso, ma speranza"

03 luglio 2020 a

Giuseppe Conte vola nei sondaggi? Tutt'altro. L'avvertimento arriva da niente di meno di Alessandra Ghisleri. La sondaggista, in collegamento con il programma di La7 L'Aria Che Tira, mette le mani avanti sul bagno di folla che ieri, giovedì 2 luglio, ha accolto il premier in una pausa di lavoro. "Quello di Conte non è un consenso politico, ma di speranza - chiarisce subito la direttrice di Euromedia Research al conduttore Francesco Magnani -. Chi sta nella stanza dei bottoni ha potere decisionale, così le persone si affidano a lui per trovare la giusta strada, certezze e spiegazioni".

Per la Ghisleri il bagno di folla non deve "tradire il pensiero che sia un consenso politico è un assenso per avere un punto di riferimento". Non solo, perché la sondaggista parla di un consenso che investe tutti, sindaci, governatori. In sostanza non è solo il premier a dover esultare, perché "si cerca aiuto da chi rappresenta il Paese". Poi l'avvertimento peggiore di tutti: "L'errore grave sarebbe scambiare quanto accaduto con una pre-campagna elettorale per le elezioni che saranno a settembre". In quel caso sarebbe la fine politica per Conte e compagni.

