Barbara Palombelli, la confessione-choc: "Mi sottoposi a un esorcismo", quel momento terrificante

05 luglio 2020 a

a

a

Una Barbara Palombelli che si mette a nudo, che si racconta senza filtri, senza nascondere i suoi dolori. Lo fa in una intervista a Di Più, in cui la conduttrice di Stasera Italia ha parlato della morte del padre e del suo rapporto con la fede. Le chiedono se di fronte al dolore abbia mai imprecato contro Dio, e lei risponde: "No... Certo quando perdemmo papà, ancora giovane, mi arrabbiai tantissimo…Tutta la mia famiglia era arrabbiatissima con lui...", ricorda. Il padre della Palombelli scomparve a 57 anni, un dolore grandissimo. Ma non solo. La conduttrice conferma anche che, quando aveva 40 anni, fu sottoposta a un esorcismo: "Sì, ebbi a che fare con un esorcista. Mi guardò e mi disse che avevo il malocchio", ricorda. Dunque aggiunge che decise di farsi sottoporre al rito per estirpare il malocchio, il periodo era durissimo, "troppi lutti in famiglia. E le cose andarono meglio? "Non so risponderle, ma non dimenticherò mai la formidabile carica ipnotica di quella preghiera dell'esorcista", conclude la Palombelli.

"Quella richiesta di Piersilvio". Barbara Palombelli, tutta la verità: come nasce la sfida (tostissima) con Lilli Gruber

Barbara Palombelli: "Lilli Gruber? Io e lei, dal parrucchiere...". Ciò che nessuno poteva immaginare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.