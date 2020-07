Nicola Porro, il vaffa a Silvia Romano: "Una stron*** sul velo, dove sono Murgia, Saviano e Lerner?"

07 luglio 2020 a

a

a

“Michela Murgia dove sei? Roberto Saviano e Gad Lerner?”. Nicola Porro invoca i grandi nomi del giornalismo di sinistra per un commento su Silvia Romano, che in un’intervista pubblicata su una rivista legata ai fratelli musulmani ha dichiarato che il velo è un simbolo di libertà. “Perché non scrivono una riga su questo? Oggi - fa notare il conduttore di Quarta Repubblica - i grandi opinionisti della libertà della donna oggi stanno zitti, muti e accucciati per la stron***a che dice questa ragazza rispetto alla nostra cultura occidentale”.

Porro non è per la censura, però trova incredibile che nessuno abbia nulla da ridire sulla Romano, alla quale manda il suo personale vaffa: “Rivendico il fatto che la cultura occidentale non trova il velo un simbolo di libertà. Ci rompete i cogl***i su tutte le cose che riguardano le donne e poi accettate che una donna dica che il velo è un simbolo di libertà a una rivista dei fratelli musulmani, che è considerata dall’Egitto una banda di terroristi”.

"Silvia Romano? Non c'è da stare sereni". L'islamica Karima Moual: cosa si nasconde dietro le parole sul velo, una inquietante verità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.