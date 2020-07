Alessandra Ghisleri sull'alleanza Berlusconi-Prodi: "Gli italiani li apprezzano per la loro competenza"

10 luglio 2020 a

La strana alleanza tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi è una possibilità che fa discutere anche a l’Aria che tira, dove si sottolinea il comportamento responsabile ed europeista del Cav, che potrebbe anche offrire una sponda istituzionale a una nuova maggioranza. Magnani dà però conto della prima pagina di Libero, secondo cui in realtà c’è un patto che prevede l’ascesa di Prodi al Quirinale e il seggio di senatore a vita per Berlusconi, che così si riabiliterebbe completamente.

“L’ipotesi è plausibile - commenta Alessandra Ghisleri in collegamento su La7 - la politica ci ha abituato a non stupirci di nulla. È anche vero che siamo ancora in stato di emergenza e in una posizione molto complicata, ma ci sono molti ruoli in gioco e gli italiani non vogliono aspettare. Hanno bisogno di vedere un futuro e soprattutto cercano figure istituzionali capaci. Prodi e Berlusconi - aggiunge la direttrice di Euromedia Research - sono due persone che hanno dimostrato la loro competenza, ognuno per la sua strada. Condivisibile o meno, di sicuro possiedono una competenza che molti italiani ancora ricercano”.

Pietro Senaldi su Berlusconi e Prodi: "Perché il loro patto aiuta anche a Salvini e Meloni"

