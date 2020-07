Pier Luigi Bersani si butta sugli hotel? Il sospetto: "A Bettola un avviso di vendita scritto apposta per lui"

10 luglio 2020 a

Dopo la politica, Pier Luigi Bersani si darà alla carriera da imprenditore? Lo sospetta Gianfranco Ferroni sul Tempo, riferendo che "a Bettola c’è un albergo che aspetta" proprio l'ex segretario del Pd, oggi con LeU. Nella località del Piacentino in cui lo smacchiatore di giaguari è nato 68 anni fa, scrive il quotidiano romano diretto da Franco Bechis, "c’è un avviso di vendita immobiliare che sembra scritto apposta per lui: entro il 24 luglio si può inviare un’offerta per acquistare la storica Residenza ex Albergo Grande, composta da 30 vani, situata nella piazza intitolata a Cristoforo Colombo".

"Anche i morti di coronavirus vittime del comunismo": la risposta di Antonio Socci alla vergogna di bersani

"Il valore di stima - si legge ancora - è di 700 mila euro, e l’offerta non dovrà essere inferiore a 525mila euro". Unica nota dolente, ironizza ancora il Tempo: in nome del politicamente corretto di sinistra, e in linea con i furori di Black Lives Matter, Bersani "dovrebbe per prima cosa far cambiare dall’amministrazione comunale il nome della piazza".

