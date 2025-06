4 di Sera, Bersani: "Da Trump un ricatto inaccettabile"

"In sostanza - aveva poi assicurato la premier - tenuto conto che già siamo al 2% del Pil di spese nella difesa, un aumento dell'1,5% in 10 anni non è distante dall'impegno preso dal governo nel 2014. Riguardo l'1,5% di spese, abbiamo ottenuto che siano gli stati membri a decidere quali siano le minacce che ritengono di dover affrontare e quale strumenti usare. Un percorso compatibile con le priorità del governo, non distrarremo risorse dalle priorità individuate dal governo per gli italiani. Senza difesa non c'è sicurezza, senza sicurezza non c'è libertà e aggiungo neanche benessere e prosperità".

Pierluigi Bersani sull'aumento delle spese militari: "Trump fa un ricatto inaccettabile"

