Alberto Zangrillo a In Onda contro i virologi star del coronavirus: "Topi di laboratorio, sono davvero pericolosi"

11 luglio 2020 a

Ne ha avuto per tutti, Alberto Zangrillo, Per i politici che litigano sull'obbligo vaccinale e sui "topi di laboratorio che pensano di saperla più lunga di noi". Il professore, in collegamento con In Onda, è piccato e non accetta che qualcuno lo tiri per la giacca trascinandolo nel campo di no vax: "La vaccinoterapia è fondamentale in mille circostanze. Quando si discute di obbligo o non obbligo è perché la politica si fa prendere la mano. Io ho lottato contro la terapia stamina e tutte le bufale che periodicamente in Italia sorgono dal nulla. Sono un amante della medicina ortodossa e delle evidenze".

Proprio per questo ha fatto polemica con i "virologi-star" che hanno imperversato per mesi in tv discettando di coronavirus ed epidemia: "Mi sono ritagliato questo ruolo inusuale, altrimenti ero solo il povero medico di Berlusconi, perché ho detto la verità. Avendo vissuto la malattia nella forma più aspra e dolente, mi sono indispettito quando qualcuno che aveva avuto solo la fortuna di confrontarsi con una provetta si permetteva di confutare quello che affermavamo. Ci sono topi di laboratorio che pensano di saperla più lunga di noi e questi sono veramente pericolosi".

