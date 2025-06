L'aria che tira, rissa Markov-Parenzo: "Regime fascista", "Ora mi inc***"

Ennesimo botta e risposta tra David Parenzo e Sergej Markov. A L'aria che tira, il talk show politico di La7, è stato ospite l'ex portavoce di Vladimir Putin. Il tema? I due conflitti che stanno devastando Ucraina e Medio Oriente. "In Italia non vediamo l'ora che finisca la guerra in Ucraina - ha esordito il padrone di casa -, avete attaccato Kiev questa notte... l'Europa si augura che al più presto la Russia finisca di attaccare l'Ucraina, su questo non c'è dubbio"

"Finché esiste questo regime fascista che fa saltare in aria i nostri treni e che proibisce la lingua russa sul territorio ucraino, non se ne parla di finire questa nostra operazione umanitaria - la replica di Markov -. Quanti ne sono morti di nostri civili?". A quel punto, Parenzo si è lasciato a una piccola precisazione: "Almeno non dica umanitaria, però. Prima la chiamate speciale, ora umanitaria. Non definisca umanitaria la guerra".