David Parenzo e Chef Rubio, volano insulti brutali: "Pericoloso, per tutti un p***", "Disagiato vergognati"

Volano stracci e insulti tra David Parenzo e Chef Rubio. Tutto inizia in seguito al consueto e delirante tweet dello chef, il quale scrive: "Il regime sionista, razzista, fascista, imperialista, antisemita israeliano offre spettacoli vergognosi ai più. Però che ce frega a noi eh?". Dunque Parenzo rilancia e commenta queste parole, sempre su Twitter: "Fermate 'chef' Rubio. Sta diventando pericoloso per se... per gli altri no perché lo considerano tutti un pirla". A chiudere il cerchio, ancora Rubio: "Chef, e pirla lo posso accettare da persone disagiate senza una vita sociale, non da un professionista chiamato in causa provocatoriamente per rispondere del silenzio vergognoso che l’Italia dedica a crimini e/o atteggiamenti razzisti del popolo israeliano. Vergognati". Cala il sipario su questo scontro tra titani.

