Francesco Giorgino, indiscrezione bomba dalla Rai: "Ha rifiutato Unomattina, ora...". Clamoroso salto professionale?

Il mezzobusto pugliese, da oltre 30 anni al Tg1, non accetta la proposta dell’azienda. Per Francesco Giorgino nessuna virata verso Unomattina. Al suo posto arriva Marco Frittella. La Rai, all’ultimo minuto, lo aveva corteggiato per affidargli la conduzione di Unomattina insieme e a Monica Giandotti. Tutto troppo in ritardo. Tutto troppo veloce. E sul piatto non ci sarebbero state rassicurazioni sul futuro professionale di Giorgino. Che declina la proposta. Ma nelle ultime ore, in viale Mazzini, sta girando una strana voce: "Qualcuno tra i dirigenti vorrebbe Giorgino alla vicedirezione di Rai1”. E questa indiscrezione, a ridosso dei palinsesti, sembrerebbe una vera bomba. Il giornalista è irreperibile. Non risponde a telefonate e messaggi. Silenzio assoluto. Sembrerebbe la trama di una telenovela, che si ripete d’estate quando si anima la “fanta-tv”. Come finirà? Per adesso Giorgino (forse per molto tempo ancora) è alla conduzione del Tg1 delle 20.

