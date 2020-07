Chef Rubio, balle e frasi raccapriccianti contro Matteo Salvini: "Inutile fagiano, a quando le leggi razziali?"

28 luglio 2020 a

a

a

Deve avere davvero poco da fare Chef Rubio, in questi giorni. Già, il presunto cuoco sforna infatti un insulto circa ogni ora contro Matteo Salvini, con i consueti toni irriferibili, con la consueta volgarità e violenza verbale. Ed eccoci dunque all'ultima porcheria sfornata da Rubio su Twitter, laddove si è prodotto nel seguente - e finissimo - pensiero: "Secondo quell'inutile fagiano di Salvini i neri del terzo mondo non possono diventare medici o ricercatori, ma devono attenersi alle mansioni a cui li abbiamo destinati: raccogliere i pomodori e fare le badanti. Mmmm, a quando le leggi razziali?", conclude Chef Rubio il suo delirio dando per l'ennesima volta del fascista al leader della Lega.

"Ma dove ca*** vuoi andare?". Chef Rubio completamente fuori controllo: delirio e insulti contro Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.