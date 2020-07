Giorgia Meloni, il sorpasso su Matteo Salvini: è lei la "reginetta" di Rete 4, minuti e ospitate

28 luglio 2020 a

Giorgia Meloni è la reginetta delle trasmissioni politiche di Rete 4. La leader di Fdi secondo il sito Blogo.it ha sorpassato in presenze il collega Matteo Salvini nei programmi del terzo canale della famiglia Mediaset. "Considerando i tre talk di informazione di prima serata – Quarta Repubblica, Fuori dal coro e Dritto e rovescio – la Meloni è risultata presente per ben 28 volte. Non che Salvini sia sparito dai radar, anzi. L’ex ministro dell’Interno segue a ruota con 25 apparizioni e rispetto agli altri leader politici viaggia a vele spiegate. Non è inoltre un caso che l’esplosione mediatica della Meloni sia avvenuta in un momento in cui i sondaggi hanno delineato un exploit di Fratelli d’Italia a fronte di un calo della Lega.

Andando nel dettaglio, nei 41 appuntamenti di Quarta Repubblica la Meloni è intervenuta nove volte. Fuori dai giochi Silvio Berlusconi e Matteo Renzi (fermi a due), mentre non c’è alcuna traccia di Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. La Meloni stacca nettamente Salvini a Fuori dal Coro e nella fase della pandemia addirittura lo doppia Nelle trentanove puntate di Mario Giordano, la deputata si è affacciata dodici volte. Due le partecipazioni di Di Maio, una ciascuna invece per Renzi e Berlusconi. A zero Zingaretti. Salvini è in vantaggio solo a Dritto e Rovescio, seppur di misura. Da Del Debbio, in quaranta puntate si è fatto intervistare otto volte.

