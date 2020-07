Rocco Casalino, l'ex fidanzato: "Siamo gay e non sposati, non pensavo potessero arrivare al mio nome"

28 luglio 2020 a

Una lunga intervista, quella concessa da José Carlos Alvarez a Repubblica. Il fidanzato di Rocco Casalino si difende dalle accuse che lo hanno colpito dopo che si è venuti a conoscenza dei suoi "movimenti" col trading online. E, soprattutto, difende il portavoce di Giuseppe Conte dal sospetto di avergli fornito informazioni riservate. Ma nel corso del lungo colloquio, di cui vi abbiamo dato conto qui , c'è una risposta che più delle altre sorprende. Chiedono infatti al cubano Alvarez se non temeva che i suoi "giochi" col trading online avrebbero potuto creare degli imbarazzi a Casalino, come poi è stato. E lui risponde: "Siamo gay, non siamo sposati, non pensavo che dal mio nome arrivassero a lui". Risposta che sconcerta: la loro relazione è di dominio pubblico da anni e il nome di Alvarez è noto, impossibile pensare che non arrivassero a Casalino. O quantomeno molto ingenuo. "Quando lo ha scoperto abbiamo litigato, ma eravamo già in crisi", ha concluso.

