Principe William, sconcertante regalo a Kate Middleton: "Non è andata bene, non so perché lo ho fatto"

30 luglio 2020 a

a

a

Tempo di confessioni per il principe William, che nel corso di un'intervista alla radio della Bbc he rivelato quale è stato il peggior regalo fatto a Kate Middleton: un paio di binocoli. Un dono fatto a quella che sarebbe diventata sua moglie quando ancora erano all'inizio della relazione: "Una volta ho portato a mia moglie un binocolo - ha spiegato il duca di Cambridge -. Non me lo lascerà mai dimenticare. È stato all'inizio del corteggiamento". William ha poi scherzato, spiegando che proprio quel dono avrebbe fatto scattare la scintilla: "A quel punto si è innamorata di me", ha spiegato. Quando gli hanno chiesto perché mai avesse regalato un binocolo, William ha risposto affermando che "era davvero bello". E ancora: "Non è andata bene - ha poi ammesso -. Onestamente non ho idea della ragione per la quale le abbia comprato un paio di binocoli", ha concluso.

"Quel giorno a Palazzo...". Voci e sfuriate, ora si capisce tutto: Kate Middleton e Meghan Markle, ecco dove nasce l'odio reale

x 1 / 4

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.